Así fue trasladado Franklin Flores tras su aprehensión: "Hemos venido voluntariamente a responder"

Minutos después de ejecutarse su orden de aprehensión por el caso "Fábrica de Papas", el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fue trasladado a dependencias del Ministerio Público. Al salir de su comparecencia inicial ante el fiscal asignado, Flores rompió el silencio y respondió brevemente a las consultas de los medios de comunicación.

A pesar de que el Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez, informó previamente que la captura se debió a que el sindicado había "desaparecido" de su domicilio procesal, Flores ofreció una versión distinta, alegando una disposición de entrega.

“Vamos a presentar todos los informes, creemos en la justicia. Hemos venido voluntariamente a responder. En la justicia boliviana creemos”, manifestó Flores mientras era escoltado por efectivos policiales.

Defensa técnica y descargos

El exgerente, quien enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y diversas irregularidades en proyectos estatales como la planta piscícola y la subvención de harina, enfatizó que su defensa está respaldada por documentación oficial de su gestión. “Para nosotros es importante la investigación, tenemos todos los descargos correspondientes técnicos legales como corresponde”, puntualizó Flores antes de ser ingresado nuevamente a los despachos correspondientes.

Pese a las declaraciones de Flores sobre su "voluntariedad", el Ministerio Público ha sido tajante al señalar que el exfuncionario quebrantó las medidas sustitutivas que lo mantenían en libertad condicional. Por esta razón, la autoridad fiscal ya ha solicitado la revocatoria de su detención domiciliaria. Se espera que en la audiencia cautelar, que se llevará a cabo en las próximas horas, el juez de turno determine si Flores será remitido con detención preventiva a un centro penitenciario, considerando el riesgo de fuga advertido por la Fiscalía tras su reciente ausencia de su domicilio declarado.

