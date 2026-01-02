La mañana de este viernes 2 de enero, el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó sobre la exitosa ejecución de la orden de aprehensión contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Flores, quien se encontraba con detención domiciliaria, habría burlado la vigilancia jurisdiccional, lo que motivó su declaratoria de rebeldía.

“El Ministerio Público... ha logrado ejecutar la orden de aprehensión emitida por la autoridad jurisdiccional dentro del caso denominado Fábrica de Papas. Debemos referir que este ciudadano efectivamente cumplía una detención domiciliaria, el cual el mismo habría incumplido y habría desaparecido”, explicó Torrez durante el informe oficial.

Cambio en la situación jurídica

Tras su captura, cerca de las nueve de la mañana, Flores fue trasladado a despachos fiscales para las actuaciones de procedimiento. El fiscal Torrez adelantó que, debido al riesgo de fuga demostrado, el Ministerio Público solicitará un cambio drástico en las medidas cautelares del investigado.

“Ahora las circunstancias han cambiado... nosotros vamos a solicitar en la audiencia de revocatoria la detención preventiva de dicho ciudadano”, sentenció la autoridad fiscal, recordando que inicialmente se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, el cual fue quebrantado.

Foto: Fiscalía de La Paz

Un amplio historial de procesos

La situación de Franklin Flores es compleja, ya que la Fiscalía ha identificado un total de seis procesos penales vigentes en su contra. Entre los delitos investigados se encuentran enriquecimiento ilícito y diversas irregularidades en proyectos estatales durante su gestión.

“He instruido a todos los fiscales de materia que tengan casos de este ciudadano... se ha identificado seis procesos propiamente dicho, los cuales, cuatro de ellos cuentan con órdenes de aprehensión”, detalló Torrez. Entre los casos más destacados que deberá enfrentar el exgerente se encuentran: el caso de la planta Piscícola, irregularidades en la subvención de la harina y el caso denominado Fábrica de Papas.

El Fiscal Departamental aseguró que se ha convocado a los investigadores asignados para coadyuvar en cada uno de los procesos y que se actuará con firmeza. “Debemos establecer y ser firmes de que el Ministerio Público está trabajando para dar cumplimiento a sus determinaciones... en las próximas horas ya se tendrá el pronunciamiento exclusivamente en relación a la situación jurídica”, concluyó.

Se espera que en las próximas horas Franklin Flores sea puesto ante un juez de turno para la audiencia de revocatoria de medidas, donde se definirá si es remitido a un centro penitenciario.

