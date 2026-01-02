Franklin Flores aprehendido en La Paz: estaba en rebeldía y tiene seis procesos abiertos

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fue aprehendido la mañana de este viernes en la ciudad de La Paz, luego de permanecer en rebeldía desde el 28 de noviembre de 2025 por incumplir una orden de detención domiciliaria.

La aprehensión se ejecutó alrededor de las 09:00, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía, luego de que la Policía no lograra ubicarlo en su domicilio durante los controles judiciales.

Flores enfrenta seis procesos penales, de los cuales cuatro cuentan con solicitud de detención preventiva, según informó el Ministerio Público. Entre los principales cargos figuran presuntas irregularidades en la planta procesadora de papa en El Alto, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y el desvío de harina subvencionada destinada a la elaboración de pan.

De acuerdo con los antecedentes, el exfuncionario cumplía detención domiciliaria desde el 2 de octubre, dentro del proceso vinculado a la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de El Alto, entregada en 2022. Sin embargo, al no ser hallado en su domicilio, un juez determinó su rebeldía y ordenó su aprehensión.

La Fiscalía solicitará 180 días de detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones en los distintos casos.

Tras su aprehensión, Franklin Flores afirmó ser inocente y aseguró que cuenta con documentación que respalda su defensa.

“Tenemos todos los descargos correspondientes, informes técnicos y legales que ya están en conocimiento del Ministerio Público”, señaló en un breve contacto con la prensa.

Se espera que en las próximas horas se defina la fecha y hora de la audiencia cautelar, donde un juez determinará su situación jurídica.

