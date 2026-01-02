Cancillera boliviana coordina el retorno de menores fallecidas en Chile

La Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia activó las gestiones de asistencia consular y repatriación de las cuatro menores bolivianas que fallecieron durante un incendio registrado la madrugada del 1 de enero en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana de Chile.

Las víctimas, de 15, 13, 8 y 5 años, eran hijas de Lidia Zepita, quien se encontraba viviendo en el vecino país en busca de mejores oportunidades. Las causas del siniestro aún están bajo investigación, aunque informes preliminares apuntan a un posible cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda.

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, informó que apenas se conoció la tragedia se activaron todos los protocolos de apoyo y coordinación con las autoridades chilenas para agilizar los trámites necesarios.

“Esto representa un proceso que requiere tiempo, por lo que nuestros consulados en Santiago y Arica están realizando gestiones para que las investigaciones concluyan lo antes posible y se pueda avanzar con la repatriación”, señaló la autoridad.

Asimismo, la Cancillería gestiona apoyo con aerolíneas bolivianas como Boliviana de Aviación (BoA) y Transporte Aéreo Militar – Empresa Pública (TAM-EP), con el fin de facilitar el traslado de los cuerpos hacia Bolivia.

Según declaraciones de la madre a medios chilenos, la familia había llegado a Chile para rehacer su vida, reunir recursos para saldar deudas y acceder a un tratamiento médico, un proyecto que quedó abruptamente truncado por la tragedia.

