Reportan fuerte nevada en zonas fronterizas con Perú

La intensa nevada registrada este 2 de enero en Suchez y otras zonas del norte paceño dificulta el tránsito vehicular y autoridades piden precaución en carretera.

Silvia Sanchez

02/01/2026 12:58

Imagen captura video
La Paz, Bolivia

Desde la mañana de este jueves 2 de enero, las zonas altas del municipio de Suchez, en la provincia Franz Tamayo, y otras regiones del norte paceño cercanas a la frontera con Perú registran intensas nevadas que han cubierto carreteras y terrenos elevados.

La acumulación de nieve ha generado complicaciones en el tránsito vehicular, ya que las vías se encuentran resbaladizas y con visibilidad reducida, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente para el transporte interprovincial.

Ante esta situación, autoridades locales recomendaron a transportistas y conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y circular con mayor cuidado por las rutas afectadas.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de reportes meteorológicos oficiales y acatar posibles restricciones o cierres temporales de carreteras, hasta que las condiciones climáticas mejoren y se normalice la circulación.

Con información de Bolivia TV.

 

