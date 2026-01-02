Reportan fuerte nevada en zonas fronterizas con Perú

Desde la mañana de este jueves 2 de enero, las zonas altas del municipio de Suchez, en la provincia Franz Tamayo, y otras regiones del norte paceño cercanas a la frontera con Perú registran intensas nevadas que han cubierto carreteras y terrenos elevados.

La acumulación de nieve ha generado complicaciones en el tránsito vehicular, ya que las vías se encuentran resbaladizas y con visibilidad reducida, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente para el transporte interprovincial.

Ante esta situación, autoridades locales recomendaron a transportistas y conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y circular con mayor cuidado por las rutas afectadas.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de reportes meteorológicos oficiales y acatar posibles restricciones o cierres temporales de carreteras, hasta que las condiciones climáticas mejoren y se normalice la circulación.

Con información de Bolivia TV.

