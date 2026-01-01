El 2026 inició con abrazos, fuegos artificiales y un romántico compromiso en Santa Cruz

Anoche, cientos de personas se trasladaron hasta Manzana 40, en la zona del cuarto anillo y avenida San Martín, para recibir el 2026 disfrutando de la compañía familiar y del espectáculo de fuegos artificiales.

Luciendo el tradicional cotillón y vistiendo ropa blanca, roja o amarilla, los cruceños celebraron la llegada del año nuevo entre abrazos, besos y buenos deseos.

“Primero darle gracias a Dios por este bello año que nos regaló”, expresó un ciudadano, mientras otro añadió: “Gracias a Dios, con la familia, con salud”.

Además de los festejos habituales, algunas familias disfrutaron de la tradicional cena de Año Nuevo, compartiendo momentos de unión y alegría.

Entre los momentos más emotivos, una pareja aprovechó la celebración para comprometerse y anunciar que esperan su primer bebé.

“Este era el mejor momento, necesitábamos consagrar nuestro amor y qué mejor que en Año Nuevo”, dijo Mauricio Alanis, el novio. Por su parte, Ana Belén Ayala, su prometida, comentó: “No me lo esperaba, era algo que pensé que no iba a pasar”.

La noche se llenó de música, luces y emociones, dejando a los cruceños con recuerdos especiales y esperanzas renovadas para este 2026.

