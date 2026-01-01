El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) informó a importadores, exportadores y operadores de comercio exterior que, mediante la Resolución Ministerial N° 557, de 31 de diciembre de 2025, se aprobó el “Arancel Aduanero de Importaciones 2026” en formato digital, cuya vigencia inicia este 1 de enero. El documento está disponible en el portal web del MEFP con acceso libre y gratuito.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que anteriormente la publicación del Arancel se realizaba en formato físico y tenía un costo de Bs 160, obligando a los operadores a desplazarse a La Paz para adquirirlo.

“En el pasado, los operadores de comercio exterior estaban obligados a venir a La Paz a comprar el famoso librito; el costo era de 160 bolivianos y no cubría el costo mismo de la impresión y generaba problemas”, señaló.

Ahora, el Arancel Aduanero estará disponible digitalmente y sin costo, con el objetivo de facilitar las gestiones de importación y despacho aduanero.

Según el comunicado, el documento incluye:

Modificaciones de la nomenclatura nacional .

Actualización de los niveles arancelarios vigentes .

Mercancías con alícuotas del 0% , en el marco de la política arancelaria aplicada por el Gobierno.

Información esencial para efectuar importaciones y despachos aduaneros de manera clara y segura.

Los operadores interesados pueden acceder al documento de manera inmediata a través del portal oficial del MEFP o dando click aquí .

