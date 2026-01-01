¡Atención viajeros, no paguen de más! Estas son las nuevas tarifas en pasajes interdepartamentales

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció la implementación de una banda tarifaria transitoria para el transporte terrestre interdepartamental, que entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2026 y se mantendrá por 180 días. Durante este periodo, se realizarán estudios técnicos para definir una estructura de costos definitiva.

Según la ATT, esta medida surge tras mesas de diálogo con el sector transporte para mitigar los efectos de la eliminación de la subvención a los carburantes, establecida en el Decreto Supremo 5503. La normativa fija precios regulados mínimos y máximos para buses tipo Normal, Semicama y Cama, asegurando que los usuarios no sean afectados por cobros arbitrarios en las terminales del país.

TABLA DE TARIFAS (EN BOLIVIANOS)

RUTA (ORIGEN - DESTINO) BUS NORMAL (Min-Max) SEMICAMA (Min-Max) BUS CAMA (Min-Max) La Paz - Oruro 27 - 39 36 - 53 78 - 85 La Paz - Cochabamba 55 - 73 78 - 102 120 - 148 La Paz - Santa Cruz (Nueva) 113 - 153 176 - 224 232 - 308 La Paz - Santa Cruz (Antigua) 127 - 161 190 - 234 246 - 319 La Paz - Potosí 67 - 88 106 - 129 148 - 181 La Paz - Sucre 91 - 126 120 - 175 183 - 252 La Paz - Tarija 155 - 185 190 - 248 295 - 363 La Paz - Villazón 155 - 185 190 - 248 274 - 351 La Paz - Uyuni 95 - 133 140 - 192 211 - 276 Cochabamba - Santa Cruz (Nueva) 70 - 90 92 - 125 148 - 183 Cochabamba - Santa Cruz (Antigua) 87 - 106 106 - 143 162 - 207 Cochabamba - Oruro 29 - 43 36 - 56 85 - 95 Cochabamba - Sucre 67 - 94 78 - 123 148 - 192 Cochabamba - Potosí 67 - 87 106 - 129 162 - 186 Cochabamba - Tarija 155 - 183 190 - 246 288 - 358 Cochabamba - Uyuni 95 - 140 141 - 203 211 - 291 Santa Cruz - Trinidad 69 - 87 106 - 127 169 - 188 Santa Cruz - Yacuiba 66 - 85 106 - 127 148 - 176 Santa Cruz - Sucre 106 - 134 120 - 176 148 - 238 Santa Cruz - Tarija 143 - 163 211 - 266 258 - 356 Oruro - Potosí 38 - 53 57 - 74 85 - 105 Oruro - Sucre 64 - 88 78 - 118 127 - 175 Oruro - Uyuni 55 - 59 98 - 106 148 - 154 Potosí - Sucre 18 - 29 29 - 43 43 - 60 Tarija - Villazón 52 - 63 - - Potosí - Tarija 78 - 102 92 - 134 127 - 186 Tarija - Sucre 111 - 139 - -

La ATT recordó a los viajeros estar atentos a los precios oficiales y evitar pagar de más en las terminales de transporte interdepartamental.

Mira la programación en Red Uno Play