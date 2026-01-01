José Daniel rompe en llanto en vivo al recordar la ausencia de su padre tras cinco años de su fallecimiento

En una emotiva emisión del programa "Dueños de la Tarde" de Red Uno, el conductor José Daniel Núñez, se quebró al aire tras recordar a su padre, fallecido hace cinco años.

El momento emotivo se dio en medio de una reflexión sobre los logros personales y profesionales, momento en que el conductor del programa confesó que, a pesar del éxito actual, la imposibilidad de compartir sus triunfos con su padre sigue siendo una herida abierta.

El conductor explicó que la partida de su padre marcó un antes y un después en su vida, impulsándolo a cumplir metas que hoy disfruta, pero con el sabor agridulce de la ausencia física. Entre lágrimas, José Daniel relató cómo el dolor se transforma en rabia al enfrentar triunfos familiares donde la silla de su padre permanece vacía.

“Cuando papá se fue hace cinco años, empecé a vivir bonito, empecé a trabajar, a soñar, a cumplir sueños, me da rabia de no poder compartir con él, darle una vuelta en mi auto, de hacer un churrasco en mi casa... cuando nació mi sobrino, eso es lo que lastima, eso es lo que duele. Eso es lo que genera rabia porque es obvio que queremos compartir con ellos en fechas especiales”, manifestó entre lágrimas.

Sin embargo, el presentador fue enfático al señalar que el dolor surge principalmente de las cosas cotidianas y los logros familiares que su padre no pudo presenciar, como el nacimiento de nuevos integrantes de la familia.

Finalmente, el conductor cerró su reflexión mencionando lo difícil que resulta enfrentar la rutina familiar cuando falta un pilar fundamental, especialmente en momentos de reunión.

“Lo que siento aquí es que hoy voy a ir a cenar con mi mamá y no va estar mi papá... ¿Cómo dejo de llorar? Si no dejo de llorar”, concluyó, recibiendo el apoyo inmediato de sus compañeros de set y el cariño de sus seguidores a través de las redes sociales.

Mira la programación en Red Uno Play