Innovación, entretenimiento y debate: así arranca la nueva temporada de ‘Dueños de la Tarde’

Este lunes 19 de enero, ‘Dueños de la Tarde’ regresó a la pantalla de Red Uno a las 17:00 con una temporada totalmente renovada, incorporando nuevos talentos y un formato pensado para informar, entretener e interactuar con la audiencia.

Entre las novedades destaca la llegada de Grisel Quiroga, reconocida presentadora, y Daniel Ardiles, quien además de conducir es vocalista musical, aportando dinamismo y frescura a cada emisión.

La temporada 2026 a partir de ahora toca temas de salud, bienestar, tecnología y espiritualidad, con la participación de un panel de especialistas que enriquecerá debates y conversaciones. Además, se incluyen secciones innovadoras, interacción con el público y sorpresas pensadas para los televidentes, consolidando al programa como un espacio versátil y cercano a la audiencia.

Conéctate de lunes a viernes a las 17:00 por Red Uno y no te pierdas ni un solo detalle de ‘Dueños de la Tarde’.

