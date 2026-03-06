Asosur: Santa Cruz requiere 3 millones de litros de combustible al día para estabilizarse

La gerente de Asosur, Susy Dorado, afirmó que Santa Cruz requiere al menos 3 millones de litros diarios para garantizar el abastecimiento pleno. Actualmente, la programación de 2.4 millones de litros solo logra paliar parcialmente la necesidad del mercado interno.

Dorado denunció que el proceso de aditivado perjudicó durante dos días a todas las estaciones y a la población en general. Según la ejecutiva, no recibieron explicaciones claras sobre el origen exacto de este problema logístico.

La planta Discar, con capacidad para cargar cuatro cisternas simultáneamente, presentó retrasos críticos en los despachos programados. Aunque el carguío debía iniciar a las 14:00, hasta las 19:00 no había salido ni una sola unidad.

Asosur espera que la operativa continúe sin interrupciones durante toda la noche para reponer el producto en los surtidores.

"Es importante que se despache para que mañana la población encuentre combustible en todos lados", subrayó la gerente.

Bloqueos por filas para cargar gasolina

En la intersección de la avenida Santos Dumont y el quinto anillo, conductores bloquean las vías tras esperar más de dos días en fila. "Estamos desde tempranas horas de la mañana, somos como seis cuadras sin almorzar ni ir al baño", relató una usuaria afectada.

La desesperación por la falta de información oficial ha extendido los puntos de bloqueo hacia la zona norte de la ciudad al finalizar el día. Los transportistas exigen atención inmediata ante la incertidumbre sobre la llegada de nuevas cisternas a las estaciones.

