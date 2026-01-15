TEMAS DE HOY:
Dueños de la tarde

Nuevos rostros, nuevo formato: así llega la temporada 2026 de Dueños de la Tarde

El programa de Red Uno inicia el 2026 con nuevo formato, panel de especialistas y presentadores renovados, abordando temas de salud, tecnología, bienestar y espiritualidad. Descubre quienes son.

Silvia Sanchez

15/01/2026 16:28

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Dueños de la Tarde, el espacio de Red Uno donde la información, el debate y el entretenimiento se fusionan, inicia el 2026 con nueva temporada y un formato renovado, incluyendo nuevas propuestas y rostros en pantalla.

Este año, Grisel Quiroga, conocida presentadora, y Daniel Ardiles, también presentador y vocalista musical, se suman al equipo, aportando frescura y talento al programa.

“Nos gustará descubrirnos en nuevas facetas”, comentó Grisel Quiroga al anunciar su incorporación al proyecto, mientras que Daniel Ardiles expresó su emoción: “Quiero vivir el momento, que cuente cada momento de esta experiencia. Va a ser un lindo año”.

La nueva temporada de Dueños de la Tarde abordará temas de salud, bienestar, tecnología y espiritualidad, con la participación de un panel de especialistas que enriquecerán cada conversación y debate.

El programa promete innovación, interacción y entretenimiento para toda la audiencia y ya prepara sorpresas para sus seguidores.

No te pierdas el estreno de la nueva temporada de Dueños de la Tarde, únicamente por Red Uno.

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

