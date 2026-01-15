Muere Reymond Durán, vocalista del grupo Sin Fronteras

La música está de luto tras la muerte de Reymond Durán, vocalista del grupo Sin Fronteras, quien falleció la tarde del miércoles 14 de enero de 2026, según confirmó la agrupación a través de un comunicado oficial.

“Con profundo dolor informamos que ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Durán. Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de quienes lo conocieron y admiraron”, señaló el grupo.

En el mensaje, Sin Fronteras destacó que Durán fue un artista entregado, un compañero leal y una persona muy querida dentro y fuera de los escenarios. También informaron que más adelante darán a conocer los detalles de sus exequias y actos de despedida.

Aunque en el comunicado no se informó la causa de su muerte, medios dominicanos reportaron que el cantante llevaba varios meses luchando contra el cáncer. A finales de 2025, el propio Reymond Durán había hecho pública su enfermedad y pidió apoyo económico para cubrir sus gastos médicos.

En ese entonces, el artista compartió un mensaje donde hablaba del difícil momento que atravesaba y de su fe para seguir adelante, pese al avance de la enfermedad.

La muerte de Reymond Durán deja un gran vacío en el grupo Sin Fronteras y en sus seguidores, quienes hoy recuerdan su voz, su entrega y el legado musical que deja en cada una de sus canciones.

