Difunden el ranking que marcó el ritmo este año 2025. Artistas lograron unir a todas las generaciones en un podio donde la cumbia con sabor recuperó su trono.
31/12/2025 8:10
El 2025 llega a su fin y las calles paceñas ya tienen su banda sonora definida. Según el último reporte de Radio Gigante, la emisora referente de la movida tropical en la sede de Gobierno, la cumbia con sabor se impuso sobre otros géneros. Guillermo Ponce, reconocido locutor de la emisora, destacó que este fenómeno musical logró romper barreras generacionales, uniendo a jóvenes y adultos en las pistas de baile durante toda la gestión.
El ranking de este año muestra una mezcla interesante entre el género urbano y la cumbia tradicional, consolidando el éxito de artistas que supieron conectar con el sentimiento popular paceño:
De acuerdo con Ponce, la tendencia de este 2025 fue la transversalidad.
"Este tipo de ritmo no solo gusta a los chicos; hemos visto cómo los mayores también han hecho suyas estas canciones", comentó el locutor, señalando que la cumbia ha recuperado su lugar como el eje central de la cultura festiva en La Paz.
