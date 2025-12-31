El 2025 llega a su fin y las calles paceñas ya tienen su banda sonora definida. Según el último reporte de Radio Gigante, la emisora referente de la movida tropical en la sede de Gobierno, la cumbia con sabor se impuso sobre otros géneros. Guillermo Ponce, reconocido locutor de la emisora, destacó que este fenómeno musical logró romper barreras generacionales, uniendo a jóvenes y adultos en las pistas de baile durante toda la gestión.

El ranking de este año muestra una mezcla interesante entre el género urbano y la cumbia tradicional, consolidando el éxito de artistas que supieron conectar con el sentimiento popular paceño:

Top 1: Sangre Cumbiera: "Propiedad Privada" La agrupación se alza con el primer lugar con una interpretación que ha resonado en cada fiesta y evento social de la ciudad. Su estilo auténtico la convirtió en el himno indiscutible del 2025.

Top 2: Bad Bunny: "Baile Inolvidable" El "Conejo Malo" no se quedó atrás y logró posicionarse en el segundo escalafón con un tema que, tal como indica su nombre, fue el favorito en las discotecas paceñas.

Top 3: Los Turrománticos: "Chica Vacilona" Con un ritmo pegajoso y una letra que invita al festejo, este grupo se consolidó como uno de los más solicitados en las radios locales, ocupando el tercer puesto del conteo.

Top 4: Cazzu: "Con Otra" La artista argentina cierra el prestigioso Top 4, demostrando que su influencia sigue vigente y que el público paceño abraza las propuestas del género urbano con matices de despecho y empoderamiento.

De acuerdo con Ponce, la tendencia de este 2025 fue la transversalidad.

"Este tipo de ritmo no solo gusta a los chicos; hemos visto cómo los mayores también han hecho suyas estas canciones", comentó el locutor, señalando que la cumbia ha recuperado su lugar como el eje central de la cultura festiva en La Paz.

