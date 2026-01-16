Nuevos rostros, nueva energía: Grisel y Daniel llegan a Dueños de la Tarde

Este 19 de enero arranca la segunda temporada de Dueños de la Tarde por la pantalla de Red Uno, con una propuesta renovada para la versión 2026 y la incorporación de nuevos rostros que prometen dinamizar las tardes con talento y producción nacional.

Grisel Quiroga y Daniel Ardiles se suman al equipo conformado por José Daniel y La Peque, llevando a la audiencia una mezcla de entretenimiento, información y sorpresas en un formato totalmente refrescado.

“Estoy súper feliz. Es momento de cambios, un año con nuevo horario y formato, un año novedoso. Los nuevos desafíos siempre son buenos y este equipo… vamos a dejar que la gente se sorprenda el lunes”, expresó Grisel Quiroga durante una entrevista en El Mañanero.

La presentadora destacó su entusiasmo por asumir un reto diferente y comenzar el 2026 incursionando en un formato distinto al que estaba acostumbrada.

Por su parte, Daniel Ardiles, presentador de televisión y vocalista musical, aseguró estar listo para un cambio radical en su vida profesional.

“El domingo en la noche me voy a Santa Cruz, listo para el cambio. Estos cambios oxigenan la vida. He hecho de todo y ahora es un reto lindo”, comentó.

José Daniel y La Peque dieron la bienvenida a los nuevos integrantes, quienes adelantaron que el programa incluirá actividades extremas, dinámicas innovadoras y momentos que sorprenderán a la audiencia.

La nueva temporada de Dueños de la Tarde abordará temas de salud, bienestar, tecnología y espiritualidad, con la participación de un panel de especialistas que enriquecerán cada conversación y debate.

Con una apuesta por la innovación, la interacción y el entretenimiento, el programa ya prepara grandes sorpresas para sus seguidores.

No te pierdas el estreno de la nueva temporada de Dueños de la Tarde, este 19 de enero, solo por Red Uno.

