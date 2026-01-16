Pelea familiar termina en tragedia: mujer mata a su hermano y hiere a su madre en el Trópico

Una pelea familiar terminó en tragedia en el Trópico de Cochabamba. Una mujer habría asesinado a su propio hermano y herido gravemente a su madre durante un violento hecho registrado en la localidad de Cezarzama, municipio de Chimoré.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la presunta autora del crimen sería la hermana de la víctima, quien habría actuado con la complicidad de su pareja. El ataque se produjo al interior del domicilio familiar, generando conmoción entre los habitantes del lugar.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 15 de enero, cuando una discusión entre hermanos escaló hasta convertirse en un ataque a sangre fría. Como consecuencia, el hombre perdió la vida en el lugar, mientras que la madre de ambos resultó herida al intentar intervenir y fue auxiliada posteriormente.

Hasta el momento, no se cuenta con un informe oficial por parte de la Policía ni del Ministerio Público. Se espera el pronunciamiento de las autoridades para esclarecer las circunstancias del crimen y confirmar la identidad de los involucrados.

El caso ha generado consternación en la región, donde vecinos exigen justicia y mayor presencia policial.

