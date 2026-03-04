Video muestra el momento en que delincuente roba insignia de un vehículo en pleno centro cruceño

Un nuevo hecho delictivo se registró entre la calle España y Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un malviviente robó la insignia de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa un motorizado de color blanco estacionado con normalidad. Segundos después, aparece un hombre vestido con jeans, camisa a cuadros y gorra, quien se acerca directamente a la parte delantera del vehículo.

El sujeto arranca el logo del automóvil en cuestión de segundos y lo guarda en una bolsa negra que llevaba en la mano. Tras cometer el robo, se retira del lugar caminando con total tranquilidad, sin que nadie intervenga.

Comerciantes y vecinos del centro cruceño manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona. Señalan que este tipo de robos menores, como el hurto de autopartes, se ha vuelto frecuente y piden mayor presencia policial para frenar la inseguridad.

El caso ya estaría siendo analizado a través de las grabaciones de seguridad para identificar al responsable y dar con su paradero.

Mira la programación en Red Uno Play