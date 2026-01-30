Sujeto robó una camioneta en el Plan 3000 y fue detenido en cuestión de minutos

Un presunto funcionario de la cooperativa de agua Cooplan fue aprehendido por la Policía luego de robar una camioneta perteneciente a esta institución, hecho registrado en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz.

De acuerdo con el relato del afectado, Jorge Céspedes, el vehículo fue sustraído mientras el se encontraba almorzando en una pensión cercana a su domicilio.

“Llegué y me estacioné ahí al lado de mi casa, para entrar a una pensión a comer, mientras estaba atento a que me llame el gerente para ir a dejar documentación”, relató Céspedes.

El hecho ocurrió en cuestión de minutos. “No lo he escuchado ni cuando ha cerrado la puerta. Lo único que escuché fue funcionar la camioneta en primera y patinó la llanta”, explicó.

Tras percatarse del robo, dio aviso inmediato a la Policía, que activó un operativo logrando interceptar el vehículo a pocas cuadras del lugar.

“Cuando llegamos a la esquina de la cooperativa ya estaba la patrulla. El individuo quiso dar marcha atrás y casi atropella a una mujer, ahí es donde lo intercepta la Policía, con la camioneta”, agregó el afectado.

El sujeto fue trasladado a dependencias de Diprove, mientras que los directivos de la cooperativa acudieron a formalizar la denuncia correspondiente. Posteriormente, se confirmó que el aprehendido es funcionario de Cooplan.

El caso se encuentra en investigación y el acusado permanece en calidad de aprehendido, a la espera de su situación legal.

