Policía realiza operativo en el Cordón Ecológico por acopio de materiales robados

La Policía Boliviana realiza un operativo en el cordón ecológico para desarticular una presunta red de acopio de materiales robados, principalmente cables y artefactos eléctricos, que serían posteriormente comercializados de manera ilegal.

La acción cuenta con la participación de unidades especializadas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la División de Crimen Organizado y personal del Daci.

El director de la Felcc, Gilmar Valencia, cargo del procedimiento explicó que el operativo se sustenta en semanas de investigación, seguimiento y trabajo de inteligencia, a partir de denuncias ciudadanas sobre la actividad ilícita en la zona.

“Estas chatarrerías estarían acumulando objetos que han sido sustraídos para luego venderlos en un segundo punto. Estamos verificando esta información con el fiscal y procederemos conforme a la ley”, indicó la autoridad policial.

Según se informó, el operativo busca no solo identificar a los responsables del acopio, sino también esclarecer posibles vínculos con otros delitos relacionados y garantizar la recuperación de los materiales robados.

El coronel señaló que las investigaciones fueron realizadas con un trabajo de campo meticuloso y constante monitoreo de las denuncias recibidas.

Las autoridades anticiparon que, una vez concluido el procedimiento, se dará a conocer un informe detallado sobre los objetos recuperados y las medidas legales que se aplicarán a los involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play