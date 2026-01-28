Tripulante de avioneta boliviana siniestrada en Paraguay tenía 80% del cuerpo quemado

Una avioneta con matrícula boliviana fue encontrada totalmente incinerada el pasado sábado 24 de enero en el departamento de Concepción, Paraguay.

En el lugar del siniestro, las autoridades hallaron armas, proyectiles, bidones de combustible, restos de dólares quemados y campamentos precarios junto a una pista clandestina, lo que refuerza la hipótesis de que la aeronave estaba vinculada a actividades ilícitas. La zona es de difícil acceso y se encuentra dentro de una reserva forestal.

El piloto de la aeronave fue identificado como Edgar Espinoza Cuevas, de 29 años, quien ingresó al hospital de la capital paraguaya con el 80% de su cuerpo quemado y falleció posteriormente.

Espinoza contaba con antecedentes vinculados al narcotráfico y participación en la liberación de un conocido narcotraficante, hechos por los cuales había sido condenado previamente.

La fiscal itinerante de Paraguay, Carolina Quevedo, detalló que la aeronave habría ingresado de manera ilegal al espacio aéreo del país y que, según las primeras hipótesis, el siniestro se habría producido al tocar un árbol en la pista clandestina, provocando el incendio.

“El avión está prácticamente consumido, encontramos proyectiles, latas de cerveza, cuatro relojes —dos Rolex, un Bulova y otro sin identificar— y restos de dólares quemados”, afirmó Quevedo.

Según el periodista Idilio Barrios, de Concepción Informativo, serían tres las personas que iban a bordo de la aeronave.

“Dos ocupantes lograron salir rápidamente, pero Espinoza no pudo hacerlo y sufrió quemaduras graves”, explicó desde la zona. Además, señaló que se hallaron 28 bidones de combustible llenos y 15 vacíos, lo que indicaría que el lugar era usado de manera continua para abastecer aeronaves de forma clandestina.

La investigación aún está en sus primeras etapas y hasta ahora no se ha cruzado información con autoridades bolivianas. La fiscal agregó que toda información adicional sobre los ocupantes y posibles vínculos ilícitos deberá recabarse mediante cooperación internacional.

