Fuerza Aérea Paraguaya halla avioneta boliviana incinerada tras ingreso irregular al país

La Fuerza Aérea Paraguaya localizó este sábado una avioneta de matrícula boliviana incinerada en el departamento de Concepción, luego de una alerta emitida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC). La aeronave habría ingresado de manera irregular a territorio paraguayo, sin registro ni plan de vuelo autorizado. Según UH Paraguay.

De acuerdo con el informe oficial, cerca de las 12:50 del 24 de enero, el equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) de la DINAC detectó una señal de emergencia correspondiente a una aeronave tipo Cessna 210, con matrícula CP-3187, en inmediaciones de la estancia Toldo Kué. Ante esta situación, la Fuerza Aérea desplegó una aeronave de reconocimiento, confirmando que el avión había caído dentro de un establecimiento rural.

Posteriormente, se activaron los protocolos de respuesta y un helicóptero del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) trasladó a un equipo táctico hasta el lugar. En el sitio, los intervinientes verificaron que la avioneta se encontraba totalmente incinerada, además de la presencia de dos campamentos improvisados, con restos de víveres quemados y bidones de combustible, algunos vacíos y otros aún con carga.

Al lugar acudieron efectivos del CODI, representantes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes iniciaron las diligencias investigativas correspondientes.

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, general Julio Fullaondo, informó que existe coordinación directa con el centro de control aéreo de Bolivia para fortalecer los mecanismos de control en la frontera. Precisó que la aeronave contaba con un plan de vuelo interno en Bolivia, pero no tenía autorización para ingresar a Paraguay, ni figuraba registro de su ingreso.

“Consideramos que se trataba de un vuelo irregular, sin plan de vuelo y sobrevolando nuestra zona”, señaló la autoridad militar.

El caso quedó a cargo de la fiscala Carolina Quevedo, quien encabezará las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ingreso, el siniestro y el posible vínculo del hecho con actividades ilícitas.

