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Accidente en Tutimayu deja ocho heridos tras invasión de carril

Según el informe preliminar, uno de los conductores habría invadido carril contrario, provocando una fuerte colisión y la movilización de equipos de emergencia. 

Yandy Fernandez

17/03/2026 21:19

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Un accidente de tránsito se registró en la zona de Tutimayu y dejó como saldo ocho personas heridas, entre ellas cinco varones y tres mujeres, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a hospitales y centros médicos cercanos para recibir atención.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando el conductor identificado como Hugo Jiménez, de 45 años, habría invadido el carril contrario, provocando la colisión contra otra movilidad que circulaba por el sector.

Tras el impacto, personal de emergencia acudieron al lugar para brindar ayuda inmediata a los heridos, quienes presentaban diferentes lesiones. Posteriormente, ambulancias realizaron el traslado a distintos centros de salud para su valoración médica.

 No se descarta exceso de velocidad u otros factores que pudieron haber contribuido al hecho.

La Policía recordó a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener precaución en carretera para evitar nuevos accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

 

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