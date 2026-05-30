Alcaldía recuerda que el albergue Sumaj Punchay atiende todo el año y es una opción ante el descenso de temperaturas y bloqueos

Ante el notable descenso de las temperaturas y la coyuntura social que afecta el libre tránsito en el país, las autoridades de la Alcaldía recordaron a la población que el albergue municipal Sumaj Punchay se encuentra plenamente operativo. Este espacio brinda refugio continuo no solo a personas en situación de calle, sino a cualquiera que se encuentre en un estado de alta vulnerabilidad.

La encargada del albergue aclaró que el recinto amplía su cobertura para atender emergencias provocadas por los conflictos sociales recientes:

"No es solo para personas migrantes Sumaj Punchay, sino también para aquellas personas que por algún motivo se quedaron sin un lugar para dormir. En esta situación de los bloqueos, por ejemplo, que ya llevan varios días, vemos a la población que siempre está a la expectativa de que salga un bus o una flota y esperan alrededor. Para todas aquellas personas que realmente requieran este lugar, está abierto todos los días".

Servicios y atención integral gratuita

La estadía y los servicios dentro del albergue no tienen ningún costo para los usuarios. Para garantizar una estancia digna y segura, las instalaciones han sido equipadas para cubrir las necesidades básicas de los huéspedes.

El centro cuenta con las siguientes comodidades:

Alimentación: Cena y desayuno gratuitos, gracias al apoyo de la Sociedad San Vicente de Paúl (Laicos).

Higiene: Áreas de aseo personal, baños, duchas y un sector destinado al lavado de ropa.

Privacidad: Dormitorios separados exclusivamente para el área de varones y el área de mujeres.

Horarios y requisitos de ingreso

Para acceder al albergue, las autoridades informaron que el único requisito indispensable es la presentación de un documento de identificación, ya sea el carnet de identidad para ciudadanos nacionales o el DNI en el caso de personas migrantes.

El horario de atención está estrictamente regulado. Las puertas del refugio se abren para el ingreso por la tarde a partir de las 18:00 hasta las 20:30 horas. Al día siguiente, los beneficiarios pueden realizar su salida por la mañana desde las 06:00 hasta las 08:30 horas.

Desde el municipio instaron a la ciudadanía a difundir la existencia de este espacio para evitar que familias o pasajeros afectados por los bloqueos pernocten a la intemperie en las calles o en las inmediaciones de la terminal de buses.

Mira la programación en Red Uno Play