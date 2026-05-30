Quillacollo se prepara para la primera promesa de Urkupiña con inspección interinstitucional

El municipio de la integración ya respira la festividad religiosa y cultural más importante de la región. Autoridades locales y representantes de diversas instituciones realizaron una inspección técnica e interinstitucional al recorrido por donde se llevará a cabo la primera promesa de la Fiesta de la Virgen de Urkupiña, programada para el próximo jueves 4 de junio.

El operativo contó con la participación activa de la Asociación de Fraternidades Folklóricas, la Intendencia Municipal, el Concejo Municipal, la Policía Boliviana, Tráfico y Vialidad, y el cuerpo de Bomberos. El objetivo principal es coordinar la logística y la seguridad para garantizar que el evento se desarrolle con absoluta normalidad.

Las tres prioridades de los folkloristas

Durante el recorrido, el presidente de la Asociación de Fraternidades, René Valdés, destacó la importancia de identificar las falencias actuales de la ruta para que el gobierno municipal pueda subsanarlas a tiempo.

"Para nosotros es grato hacer esta inspección porque vemos todas las falencias que hay. Esperamos que el gobierno municipal pueda efectivizar las mejoras para el jueves 4. No vamos a decir condiciones óptimas, pero por lo menos tengamos buenas condiciones", señaló Valdés.

El representante enfatizó tres demandas puntuales para los danzarines:

Calidad del piso: El mantenimiento adecuado de la calzada para evitar accidentes durante el baile. Iluminación: Reforzar las luminarias en todo el trayecto, un factor clave para el horario nocturno. Vallas de seguridad: Elementos esenciales para delimitar el espacio y favorecer el desplazamiento fluido de las fraternidades.

Valdés instó al presidente del Concejo y a las comisiones municipales a tomar nota de estos requerimientos y evaluar el presupuesto necesario para cubrirlos.

Cifras y despliegue para el 4 de junio

Para esta primera promesa, se espera un movimiento considerable de personas, aunque menor al de los días centrales de la festividad:

Participación estimada: Alrededor de 35.000 personas , entre músicos y bailarines.

Capacidad de las fraternidades: Para esta fecha, los bloques ingresan con el 40% al 50% de su capacidad total. (Una cifra que se duplicará los días 14 y 15 de agosto).

Seguridad: Cámaras "Ojos Vivos" y carpas de auxilio

La seguridad es un eje central de la organización. La Policía Boliviana, en coordinación con la Intendencia y Tráfico y Vialidad, ya trabaja en el ordenamiento de la Avenida Martín Cárdenas para evitar congestiones y contratiempos.

Como novedad tecnológica y de prevención, se anunció la implementación de al menos 26 cámaras "ojos vivos" a lo largo del recorrido. Este sistema de vigilancia será financiado e instalado por cuenta de la propia Asociación de Fraternidades, el cual operará en directa coordinación con la Policía.

Asimismo, se instalarán carpas interdisciplinarias de atención para reaccionar de manera inmediata ante:

Hechos de violencia o desborde social.

Emergencias médicas que requieran primeros auxilios.

Con el cierre de mayo, Quillacollo entra de lleno al mes de junio encendiendo los motores de la fe y el folklore, rumbo a la Entrada de la Virgen de Urkupiña.

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