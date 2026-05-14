¿Habrá feriado por Urkupiña? Diputados debate hoy el pedido para Cochabamba

La posibilidad de que Cochabamba tenga un nuevo feriado departamental vuelve a instalarse en la agenda política.

La Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados convocó para este jueves, a las 15:00, a su Novena Sesión Ordinaria, en la que se tratarán varios temas, entre ellos el proyecto de ley que propone declarar feriado departamental el 14 de agosto de cada año en honor a la festividad de la Virgen de Urkupiña.

La iniciativa busca reconocer la magnitud religiosa, cultural y turística de una de las celebraciones más importantes del país, considerada por miles de fieles como una expresión de fe e integración nacional.

¿Qué plantea el proyecto?

El Proyecto de Ley PL-404/23-2024 propone que el 14 de agosto sea oficialmente declarado feriado departamental en Cochabamba.

La medida apunta a facilitar la participación de peregrinos, bailarines y visitantes que cada año llegan desde distintos puntos de Bolivia y del exterior para participar de la Entrada Folklórica y las actividades centrales de la festividad de la “Patrona de la Integración”.

Actualmente, el proyecto ya fue presentado ante la Cámara de Diputados y ahora deberá ser analizado por la comisión correspondiente.

El debate: fe versus impacto económico

Aunque la propuesta genera respaldo entre sectores religiosos, folklóricos y parte de la población cochabambina, también existen observaciones desde el ámbito empresarial.

Cada año, instituciones privadas y cámaras empresariales cuestionan la posibilidad de un feriado total debido a las pérdidas económicas y la paralización de actividades laborales.

Por esa razón, en gestiones anteriores las autoridades optaron por medidas intermedias, como horario continuo y tolerancia laboral, especialmente durante los días de mayor concentración de personas.

¿Qué dice la normativa?

La declaratoria oficial de feriados nacionales y departamentales es competencia del nivel central del Estado.

Hasta el momento, la agenda nacional de feriados de 2026 incluye el 14 de agosto como feriado nacional.

Sin embargo, el tratamiento del proyecto en Diputados vuelve a abrir el debate sobre la importancia cultural y económica de Urkupiña para Cochabamba y para el país.

Mientras tanto, miles de devotos permanecen atentos a la decisión que pueda surgir desde la Asamblea Legislativa.

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