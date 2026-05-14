Bloqueos de fabriles obligan a pasajeros a caminar y hacer transbordos en Cochabamba

Trabajadores fabriles afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba iniciaron este jueves bloqueos en el puente Huayculi, sobre la avenida Blanco Galindo a la altura del kilómetro 11, como parte del paro movilizado indefinido convocado por el ente matriz de los trabajadores.

Los movilizados también procedieron al cierre de la avenida Capitán Víctor Ustariz, generando complicaciones en el tránsito vehicular desde primeras horas de la mañana.

Ante los puntos de bloqueo, el transporte público comenzó a buscar rutas alternas para continuar operando, mientras varios pasajeros tuvieron que caminar varias cuadras para realizar transbordos y llegar a sus destinos.

Pese a la medida , en el sector del puente Huayculi no se observó inicialmente presencia policial para garantizar la libre circulación vehicular o evitar el cierre de las vías.

Los fabriles señalaron que una de las principales demandas de la protesta es el respeto al fuero sindical, tras la detención de algunos de sus dirigentes la pasada semana, cuando intentaban tomar instalaciones del Ministerio de Trabajo. Aunque posteriormente fueron liberados, los manifestantes consideran que hubo vulneración de sus derechos sindicales.

Además, indicaron que mantienen otras demandas laborales y sociales impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB).

COD inicia paro con bloqueos en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/ Red Uno

Resguardo policial en otras vías

Mientras tanto, un contingente policial fue desplegado en el puente Quillacollo para evitar la instalación de otro punto de bloqueo en esa zona de la ciudad.

Las movilizaciones se desarrollan en cumplimiento del instructivo emitido por la COD de Cochabamba, que declaró paro movilizado indefinido desde las cero horas de este jueves con el objetivo de bloquear “al 100%” calles y avenidas de la ciudad.

El instructivo, de cumplimiento obligatorio para las organizaciones afiliadas, convoca a sindicatos, federaciones y sectores sociales a participar activamente de las medidas de presión. Entre los sectores convocados figuran trabajadores fabriles, maestros y personal de salud.

La COD advirtió que las protestas podrían radicalizarse en los próximos días, en medio de un escenario de creciente conflictividad y congestión vehicular en Cochabamba.



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