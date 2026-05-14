Trump flexibiliza ingreso a EE.UU. para quienes tengan entradas al Mundial

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, el Gobierno de Estados Unidos anunció una importante flexibilización migratoria que beneficiará a miles de aficionados que sueñan con asistir al torneo más importante del fútbol.

La administración del presidente Donald Trump confirmó que los hinchas que tengan entradas oficiales para partidos del Mundial y estén inscritos en el programa FIFA Pass ya no deberán pagar las millonarias fianzas exigidas para ingresar al país.

La decisión representa un alivio para ciudadanos de decenas de países que, desde 2025, debían cancelar depósitos de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener visas de turismo o negocios debido a restricciones migratorias impuestas por Washington.

Según explicó Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, el beneficio aplicará a quienes hayan comprado boletos para la Copa Mundial y se hayan registrado en el sistema FIFA Pass desde el 15 de abril de 2026.

¿Qué es el FIFA Pass?

El programa FIFA Pass fue creado para agilizar las entrevistas y trámites de visa de aficionados que asistirán al Mundial 2026, especialmente aquellos provenientes de países con largos tiempos de espera para obtener permisos de ingreso a Estados Unidos.

De acuerdo con la FIFA, este sistema permite acceder a citas prioritarias para tramitar la visa, aunque aclara que tener una entrada para el Mundial no garantiza automáticamente el ingreso al país.

La medida también beneficiará a jugadores, entrenadores y personal de apoyo de las selecciones clasificadas, quienes quedarán exentos del pago de estas fianzas siempre que cumplan con los requisitos migratorios establecidos.

Mundial bajo tensión migratoria

La organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ha estado rodeada de debate debido al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Diversos sectores expresaron preocupación por las restricciones de ingreso y posibles operativos migratorios durante el torneo.

Aun así, las autoridades estadounidenses aseguraron que buscan equilibrar la seguridad nacional con la llegada de visitantes internacionales para uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

Mira la programación en Red Uno Play