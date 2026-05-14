Atención fanáticos: estos serían los artistas del show de medio tiempo de la final del Mundial

La final del Copa Mundial de la FIFA 2026 promete hacer historia no solo por el fútbol, sino también por el espectáculo que prepara la FIFA para el descanso del partido decisivo.

Por primera vez, el torneo contará con un show de medio tiempo al estilo Super Bowl, y los nombres filtrados para encabezar el evento ya generan expectativa mundial: Shakira, Madonna y BTS serían los artistas principales del espectáculo que se realizará el próximo 19 de julio en Nueva York.

La noticia provocó furor entre fanáticos del fútbol y la música, especialmente porque marcará un cambio histórico en las finales mundialistas, incorporando un formato de entretenimiento característico de los grandes eventos deportivos estadounidenses.

Además, Shakira vuelve a estar ligada al Mundial luego de haber marcado una generación con Waka Waka (This Time for Africa), considerado uno de los himnos más recordados de la historia de las Copas del Mundo.

Recientemente, también lanzó el tema Dai Dai, canción oficial del torneo que ya comenzó a sonar en plataformas digitales y redes sociales.

Según reportes, el cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de colaborar en la selección de artistas a través de la organización Global Citizen, buscando combinar cultura pop, ritmos latinos y el fenómeno global del K-pop.

Un Mundial con estilo Super Bowl

Aunque la FIFA todavía no confirmó oficialmente cuánto durará el espectáculo, todo apunta a que el descanso de la final será mucho más largo que los tradicionales 15 minutos reglamentarios.

La idea ya fue probada durante el pasado Mundial de Clubes de la FIFA, donde artistas como J Balvin, Doja Cat y Tems participaron en un show de medio tiempo que extendió el descanso hasta aproximadamente 25 minutos.

Además, la FIFA ya había adelantado parte de la apuesta musical del Mundial anunciando artistas para las ceremonias inaugurales en los tres países anfitriones.

Entre ellos destacan Alejandro Fernández y J Balvin en México, además de Katy Perry y Anitta en Estados Unidos.

Todo apunta a que el Mundial 2026 buscará convertirse también en uno de los eventos musicales y de entretenimiento más grandes del planeta.

Con información de EFE.

Mira la programación en Red Uno Play