El voto secreto cambió todo: Mikaela cayó a zona de eliminación

La tensión comenzó a sentirse con fuerza en La Gran Batalla – Duelo de Voces luego de concluir la primera ronda de presentaciones de esta semana, marcada por la revelación del voto secreto de la juez Alenir Echeverría.

La calificación reservada de la jurado terminó definiendo a la primera participante nominada de la semana, tras modificar la tabla general de posiciones.

La concursante que terminó en el último lugar fue Mikaela Malky, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, quien obtuvo una puntuación total de 4.0, convirtiéndose así en la primera nominada rumbo a la gala de eliminación del lunes.

Durante su presentación, Mikaela interpretó el tema Rosas de La Oreja de Van Gogh en una versión pop jazz, acompañada de una puesta en escena cargada de elementos teatrales y visuales.

Aunque la producción y la propuesta artística fueron destacadas por el jurado, algunos errores durante la interpretación terminaron afectando la puntuación final de la participante.

Con este resultado, Mikaela deberá prepararse para enfrentar la próxima gala de eliminación, donde buscará mantenerse en competencia.

Mientras tanto, los mejores puntajes de la semana fueron para Esteban Garnica y Jonatan Peñaranda, quienes alcanzaron una destacada nota de 7.7, consolidándose como los participantes más fuertes de esta ronda.

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