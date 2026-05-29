¡Atención! La Gestora Pública modifica sus horarios de atención y suspende actividades en Trinidad

Con motivo de las celebraciones de la tradicional festividad de la “Chope Piesta”, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió un comunicado oficial dirigido a jubilados, asegurados, derechohabientes y a la opinión pública en general de la ciudad de la Santísima Trinidad, informando sobre la modificación temporal en sus horarios de atención.

La medida se da en estricto cumplimiento al Decreto Edil No. 124/2026, norma municipal que respalda las disposiciones laborales destinadas a la conmemoración de la fiesta grande beniana.

Tolerancia y suspensión de actividades

De acuerdo con el aviso institucional, el cronograma de atención para los próximos días se aplicará de la siguiente manera en la capital beniana:

Viernes 29 de mayo: Se determinó tolerancia laboral, por lo que las oficinas de la agencia atendieron al público únicamente hasta las 12:00 del mediodía.

Lunes 1 de junio de 2026: Habrá una suspensión total de actividades, manteniéndose las puertas cerradas durante toda la jornada.

Retorno a las actividades y canales de consulta

Para tranquilidad de los usuarios que necesitan realizar gestiones o cobros, la entidad aclaró que la atención regular en la agencia de la ciudad de la Santísima Trinidad se reanudará el martes 2 de junio de 2026 en sus horarios habituales.

Finalmente, la Gestora Pública recordó que, ante la pausa en las oficinas físicas y para precautelar el seguimiento de trámites o la resolución de cualquier duda, se encuentra completamente habilitada la línea gratuita nacional 800 10 16 10, disponible para la asistencia de toda la población asegurada.

Comunicado de la Gestora.

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