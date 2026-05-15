¡Adiós a las filas! Gestora promueve 'Abono en cuenta' para pago de pensiones; así puedes solicitarlo

Con el objetivo de optimizar el tiempo de los jubilados y brindarles mayor seguridad, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo lanzó una campaña informativa para incentivar el uso del Abono en Cuenta. Esta modalidad permite que los beneficiarios reciban su pago mensual de manera automática y directa en su entidad financiera de preferencia.

La institución destacó que este sistema busca eliminar las tradicionales filas y la necesidad de obtener fichas en los bancos, permitiendo que el adulto mayor disponga de su dinero sin los riesgos que implica portar dinero en efectivo en la vía pública.

Requisitos para la habilitación

El proceso es sencillo y requiere que el titular se apersone por única vez para el registro. Los documentos necesarios son:

Fotocopia de la Cédula de Identidad (vigente).

Respaldo de la cuenta bancaria (puede ser un extracto o certificación del banco donde se realizará el depósito).

"Primero el registro, luego los beneficios"

Bajo esta premisa, la Gestora recuerda a los jubilados que, una vez realizado el trámite en cualquiera de sus oficinas, el pago se efectuará cada mes sin cobros adicionales ni comisiones por la transferencia.

"Queremos administrar tu tiempo de la mejor manera. El registro es rápido y, tras realizarlo, la tranquilidad de recibir el pago automático está garantizada", señalaron desde la entidad.

Control de Vivencia

Es importante recalcar que, aunque el pago sea automático, los beneficiarios deben continuar cumpliendo con el control de vivencia de acuerdo con los plazos establecidos, para asegurar la continuidad de sus depósitos mensuales.

Canales de atención

Para realizar este trámite o realizar consultas, la población cuenta con los siguientes canales:

Agencias: 47 oficinas habilitadas en todo el territorio nacional.

Línea Gratuita: 800 10 1610 para asistencia inmediata.

El servicio de Abono en Cuenta es gratuito y está diseñado para dar mayor autonomía y seguridad a los jubilados en todo el país.

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