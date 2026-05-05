Bono PEPE alcanza los Bs 2 millones: Esto dice la Gestora a los que aún no han podido cobrarlo

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha logrado llegar a los 2 millones de beneficiarios en todo el país. En este sentido, la Gestora Pública anunció que continúa implementando el cronograma de pagos para facilitar el acceso a quienes aún tienen montos pendientes.

Esta nueva fase, busca asegurar que las familias vulnerables que no cobraron en meses anteriores puedan recibir su beneficio acumulado de hasta Bs. 450 en un solo pago. La ventana de cobro extraordinario para estos rezagados se mantendrá abierta desde el 4 de mayo hasta el próximo 19 de junio.

La respuesta de la Gestora ante dificultades de cobro

Respecto a quienes aún no han podido cobrar, la Gestora Pública aclaró que la habilitación es un proceso dinámico basado en un riguroso cruce de datos oficiales. Estas validaciones de seguridad son esenciales para proteger el pago de cada ciudadano y cumplir con la normativa vigente de transparencia.

Para evitar traslados innecesarios a las oficinas físicas, la entidad recomienda utilizar sus canales digitales y líneas de atención gratuita. Los puntos clave del nuevo esquema de atención para los 2 millones de beneficiarios incluyen:

Validación automática: El sistema se actualiza constantemente, por lo que se sugiere verificar la habilitación en la web oficial antes de ir al banco.

El sistema se actualiza constantemente, por lo que se sugiere verificar la habilitación en la web oficial antes de ir al banco. Fin de restricciones: Desde el 4 de mayo, ya no habrá limitaciones por fecha de nacimiento o terminación de carnet para el cobro.

Desde el 4 de mayo, ya no habrá limitaciones por fecha de nacimiento o terminación de carnet para el cobro. Monto único acumulado: Las familias con pagos pendientes podrán retirar el total de lo adeudado (hasta Bs 450) en una sola transacción.

Las familias con pagos pendientes podrán retirar el total de lo adeudado (hasta Bs 450) en una sola transacción. Atención directa: Se encuentra habilitada la línea gratuita 800101070 para resolver dudas específicas sobre el estado del beneficio.

Recomendaciones para asegurar el beneficio familiar

Las autoridades instan a los beneficiarios a no esperar al cierre del plazo en junio para realizar el trámite en las entidades financieras. El proceso ha sido simplificado para que solo con la presentación del Carnet de Identidad vigente y el carnet de sufragio se pueda acceder a los recursos en cualquier banco autorizado.

El Programa PEPE se consolida como un refuerzo vital para la familia boliviana tras alcanzar 2 millones de personas beneficiadas. Según indica su comunicación vía redes sociales, la Gestora continuará trabajando en la reducción de tiempos de espera para brindar una atención con calidad y calidez a todos los usuarios habilitados.

Foto: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

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