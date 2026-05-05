¿Hay gasolina o diésel? YPFB habilita números de WhatsApp para informarte

La estatal petrolera habilitó ocho números de WhatsApp en todo el país para brindar información diaria y combatir la especulación sobre el suministro de gasolina y diésel.
05/05/2026 14:43
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En medio de la preocupación por el suministro de gasolina y diésel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio un paso clave: habilitó ocho números de WhatsApp para que la población pueda consultar información oficial en tiempo real.
La medida forma parte de un sistema de información diaria que busca transparentar el abastecimiento en todo el país y frenar rumores o especulación.
Los números habilitados
Los ciudadanos pueden comunicarse según su región:
Información directa y oficial
Desde YPFB señalaron que cualquier persona puede consultar:
“Buscamos que la población tenga acceso directo a información clara y confiable”, explicó el presidente ejecutivo, Sebastián Daroca.
Horarios de atención
El servicio estará disponible:
De lunes a sábado
De 08:00 a 18:00
La iniciativa apunta a:
En un contexto sensible, el acceso a información oficial se vuelve clave para la población.
Como empresa estatal, YPFB reiteró que mantiene controles de calidad y seguimiento constante al abastecimiento, garantizando el suministro de combustibles líquidos en Bolivia.
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