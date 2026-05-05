¿Hay gasolina o diésel? YPFB habilita números de WhatsApp para informarte

En medio de la preocupación por el suministro de gasolina y diésel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio un paso clave: habilitó ocho números de WhatsApp para que la población pueda consultar información oficial en tiempo real.

La medida forma parte de un sistema de información diaria que busca transparentar el abastecimiento en todo el país y frenar rumores o especulación.

Los números habilitados

Los ciudadanos pueden comunicarse según su región:

La Paz: 63268800

Oruro: 67203890

Centro: 71727913

Oriente: 68773855

Chuquisaca: 73424557

Tarija: 62552602

Potosí: 77191729

Amazónico: 71148891

Información directa y oficial

Desde YPFB señalaron que cualquier persona puede consultar:

Volúmenes de combustible despachados

Estado del abastecimiento en su región

Datos actualizados desde plantas de almacenamiento

“Buscamos que la población tenga acceso directo a información clara y confiable”, explicó el presidente ejecutivo, Sebastián Daroca.

Horarios de atención

El servicio estará disponible:

De lunes a sábado

De 08:00 a 18:00

La iniciativa apunta a:

Evitar desinformación

Reducir la incertidumbre

Dar mayor certidumbre a conductores y transportistas

En un contexto sensible, el acceso a información oficial se vuelve clave para la población.

Como empresa estatal, YPFB reiteró que mantiene controles de calidad y seguimiento constante al abastecimiento, garantizando el suministro de combustibles líquidos en Bolivia.

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