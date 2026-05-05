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Economía

¿Hay gasolina o diésel? YPFB habilita números de WhatsApp para informarte

La estatal petrolera habilitó ocho números de WhatsApp en todo el país para brindar información diaria y combatir la especulación sobre el suministro de gasolina y diésel.

Red Uno de Bolivia

05/05/2026 14:43

Combustible en Bolivia: consulta oficial ahora vía WhatsApp. Foto ABI.
Bolivia

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En medio de la preocupación por el suministro de gasolina y diésel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio un paso clave: habilitó ocho números de WhatsApp para que la población pueda consultar información oficial en tiempo real.

La medida forma parte de un sistema de información diaria que busca transparentar el abastecimiento en todo el país y frenar rumores o especulación.

Los números habilitados

Los ciudadanos pueden comunicarse según su región:

  •  La Paz: 63268800
  •  Oruro: 67203890
  •  Centro: 71727913
  •  Oriente: 68773855
  •  Chuquisaca: 73424557
  •  Tarija: 62552602
  •  Potosí: 77191729
  •  Amazónico: 71148891

Información directa y oficial

Desde YPFB señalaron que cualquier persona puede consultar:

  • Volúmenes de combustible despachados
  • Estado del abastecimiento en su región
  • Datos actualizados desde plantas de almacenamiento

“Buscamos que la población tenga acceso directo a información clara y confiable”, explicó el presidente ejecutivo, Sebastián Daroca.

Horarios de atención

El servicio estará disponible:

De lunes a sábado
De 08:00 a 18:00

La iniciativa apunta a:

  •  Evitar desinformación
  •  Reducir la incertidumbre
  •  Dar mayor certidumbre a conductores y transportistas

En un contexto sensible, el acceso a información oficial se vuelve clave para la población.

Como empresa estatal, YPFB reiteró que mantiene controles de calidad y seguimiento constante al abastecimiento, garantizando el suministro de combustibles líquidos en Bolivia.

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