Bolivia registra superávit comercial de 1.268 millones de dólares en el primer trimestre

Bolivia reportó un superávit comercial de 1.268 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, informó este lunes el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Entre enero y marzo de este año, el valor de las exportaciones fue de 3.582 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 2.314 millones, precisó el documento elaborado por el IBCE con cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo periodo de 2025, Bolivia reportó un déficit de 434 millones de dólares y la balanza comercial boliviana también fue negativa entre enero y marzo de 2024 y 2023, según el IBCE, que es una entidad especializada en análisis de datos de comercio exterior.

Las ventas bolivianas al exterior al primer trimestre de 2026 se incrementaron un 100 % con respecto a los 1.794 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025 y el valor de las importaciones fue mayor en un 4 % a los 2.228 millones del año anterior, señaló el reporte.

El IBCE también informó que en ese periodo, los principales países de destino para las exportaciones bolivianas fueron China con el 22 % de participación, seguido de Japón e India, cada uno con 11 %.

El informe menciona, además, que el mayor superávit comercial se registró con India, con 350 millones de dólares, y los principales déficit fueron con Argentina, Chile y Brasil.

Las exportaciones bolivianas a Argentina alcanzaron un valor de 35 millones de dólares y las importaciones desde ese país fueron de 214 millones, con un saldo negativo de 179 millones.

Bolivia tuvo un saldo comercial negativo de 123 millones de dólares con Chile, con exportaciones a ese mercado por un valor de 34 millones e importaciones por 156 millones.

Con Brasil, la balanza comercial también fue negativa para Bolivia, que exportó 254 millones de dólares y sus importaciones desde el país vecino llegaron a 332 millones, según el reporte.

La economía boliviana se sostuvo hasta hace unos años con la venta de gas natural sobre todo a Brasil y Argentina, pero la producción declinó y desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

En 2025, Bolivia registró un déficit comercial total de 328 millones de dólares, con exportaciones por un valor de 9.701 millones de dólares e importaciones por 10.029 millones.

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