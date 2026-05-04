Al cierre de las operaciones de este lunes, el mercado cambiario informal en Bolivia reflejó un incremento progresivo en la cotización del dólar. Según los principales portales de monitoreo, la moneda extranjera escaló posiciones de manera sostenida desde las primeras horas de la mañana.

Reporte de cotizaciones paralelas

De acuerdo con los datos recolectados, la jornada cerró de la siguiente manera:

Dolarboliviahoy.com:

Cierre: Bs 9,90 para la compra y Bs 9,92 para la venta.

Evolución: La divisa inició el día a las 6:00 a.m. en Bs 9,87 (compra) y Bs 9,80 (venta), mostrando un incremento constante hasta el final de la tarde.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net:

Cierre: Bs 9,93 para la compra y Bs 9,92 para la venta.

Evolución: Este indicador reportó el crecimiento más marcado, considerando que a las 6:00 a.m. se situaba en Bs 9,84 para la compra y Bs 9,82 para la venta.

Bolivianblue.net

Valores del Banco Central de Bolivia (BCB)

Por su parte, el ente emisor publicó sus valores de referencia para este lunes, manteniendo una brecha estrecha con relación al mercado paralelo:

Compra oficial: Bs 9,80

Venta oficial: Bs 10,01

BCB

El comportamiento del tipo de cambio paralelo sigue siendo un punto de alta atención para los sectores comerciales, que observan con cautela la presión alcista registrada en esta primera jornada de la semana.

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