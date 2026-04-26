¿Necesitas dólares? Así cotiza la compra y venta este domingo en Bolivia

La brecha entre el mercado paralelo y el oficial se mantiene marcada al inicio de la jornada dominical. Mientras los portales de referencia sitúan la divisa cerca de los Bs 9.80, el Banco Central de Bolivia (BCB) conserva sus valores sin variaciones.

Cotización en el mercado paralelo

Durante las primeras horas de este domingo, las plataformas de monitoreo que registran la actividad en el mercado informal muestran una tendencia estable, pero significativamente por encima de la tasa oficial:

Dolarboliviahoy.com: La mañana de este domingo, el portal sitúa la moneda estadounidense en Bs 9.76 para la compra y Bs 9.74 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Este sitio, que realiza actualizaciones constantes cada 15 minutos, ubica la divisa al inicio de la jornada en Bs 9.76 para la compra y Bs 9.74 para la venta.

Bolivianblue.net

Mercado Oficial: El BCB mantiene la estabilidad

En contraste con el dinamismo del mercado paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene congelado el valor referencial del dólar. Los valores para este domingo permanecen sin cambios respecto a los días anteriores:

Compra oficial: Bs 9.48

Venta oficial: Bs 9.68

Esta diferencia en los precios refleja la persistente brecha cambiaria que los ciudadanos y comerciantes enfrentan al momento de adquirir divisas fuera del sistema bancario tradicional.

Reporte del BCB.

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