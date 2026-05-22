Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 22 de mayo en Bolivia

En el cierre de la jornada financiera de este viernes 22 de mayo, el mercado cambiario boliviano de la divisa estadounidense mostró comportamientos diferenciados entre las plataformas de monitoreo del mercado paralelo y las tasas oficiales referenciales que emite el ente emisor.

A diferencia de jornadas anteriores de alta volatilidad, las cotizaciones en las calles y portales web especializados marcaron una leve tendencia a la baja y una posterior estabilización de precios hacia el final de la tarde.

El comportamiento del mercado informal (Dólar "Blue")

Las principales plataformas en línea que registran las transacciones de compra y venta en las casas de cambio y el mercado paralelo cerraron la semana con los siguientes números:

Dolarboliviahoy.com: Al final de la tarde de este viernes, la plataforma reportó una cotización de Bs 9.99 para la compra y Bs 9.99 para la venta. Este comportamiento consolida un leve descenso respecto al inicio del día, ya que a las 6:00 de la mañana se situaba en Bs 10.02 (compra) y Bs 9.98 (venta), y a mediodía promediaba los Bs 10.00 para la compra.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Este portal mantuvo una estabilidad absoluta a lo largo de toda la jornada. Al cierre de las operaciones vespertinas, fijó el dólar en Bs 10.01 para la compra y Bs 9.98 para la venta, repitiendo exactamente los mismos valores registrados tanto en el reporte matutino de las 6:00 a.m. como en el informe del mediodía.

Bolivianblue.net

El Banco Central de Bolivia (BCB) ajusta sus tasas

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó sus pizarras oficiales mostrando un incremento de dos centavos en comparación con el día de ayer. Para esta jornada, el valor referencial de la divisa norteamericana se fijó en Bs 9.94 para la compra y Bs 10.15 para la venta (frente a los Bs 9.92 y Bs 10.13 que registró el jueves, respectivamente).

BCB

Con estos datos, la brecha entre el dólar oficial referencial y el dólar del mercado paralelo se mantiene estrecha al terminar la semana, rondando el umbral de los 10 bolivianos por unidad.

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