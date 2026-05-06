Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 6 de mayo en Bolivia

En una jornada marcada por la volatilidad y constantes ajustes de precios, el mercado cambiario en Bolivia cerró este miércoles con la divisa estadounidense consolidada por encima de los 10 bolivianos en los principales indicadores.

Comportamiento del mercado paralelo

Los portales que monitorean el mercado informal mostraron movimientos fluctuantes desde las primeras horas del día. El sitio Dolarboliviahoy.com reportó al final de la tarde una cotización de Bs 10,00 para la compra y Bs 9,99 para la venta. Este valor de cierre representa un repunte frente al mediodía, cuando se situaba en Bs 9,97 para la compra, a pesar de haber iniciado la mañana en Bs 10,02.

Dolarboliviahoy.com

Por su parte, Bolivianblue.net, que ofrece actualizaciones cada 15 minutos, reflejó una tendencia similar al alza. Tras un descenso al mediodía (Bs 9,96 para la compra), el portal cerró la jornada reportando el dólar en Bs 10,01 para la compra y Bs 10,00 para la venta, igualando prácticamente su valor de apertura de las 6 de la mañana.

Bolivianblue.net

Incremento en los valores referenciales del BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) también registró cambios importantes en sus valores referenciales para este miércoles. El ente emisor situó la compra en Bs 9,99, lo que supone un incremento de 12 centavos respecto a los Bs 9,87 registrados el martes.

De manera más marcada, la venta escaló hasta los Bs 10,20, superando los Bs 10,08 de la jornada anterior. Este ajuste en los valores oficiales del BCB acompaña la tendencia del mercado informal, situando el costo de adquisición de la divisa en niveles altos para el país.

BCB

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