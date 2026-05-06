Reportan 13 arrestados tras intervención policial en el Ministerio de Trabajo

Este miércoles, cerca de las 15:00, un contingente policial intervino en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, que había sido previamente tomado de manera pacífica por un grupo de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB). Los manifestantes, como parte de su paro indefinido iniciado el 1 de mayo, exigieron la renuncia del ministro Edgar Morales y el cumplimiento de sus demandas laborales, especialmente el incremento salarial.

Arrestos y control del edificio

Durante la intervención, las fuerzas del orden arrestaron al menos a 13 dirigentes, quienes lideraban la ocupación del ministerio. La operación policial incluyó el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes y tomar el control de las instalaciones del ministerio.

Contexto de la protesta

El paro indefinido de la COB sigue vigente desde el 1 de mayo y forma parte de un movimiento más amplio que exige un aumento salarial. Los trabajadores del sector fabril y otros sectores productivos han señalado que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos previos. La toma del Ministerio de Trabajo fue una medida para presionar al gobierno a dar una respuesta concreta a sus peticiones.

Respuesta del Gobierno

Por su parte el Gobierno explicó el pasado lunes que se atendió a sus demandas y que ya habría realizado un incremento salarial a inicios de esta gestión cuando se quitó la subvención a los carburantes.

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