TEMAS DE HOY:
Mujer carbonizada Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social Intento de robo

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Reportan 13 arrestados tras intervención policial en el Ministerio de Trabajo

La Policía tomó el control del Ministerio de Trabajo tras la ocupación por parte de dirigentes de la COB, quienes exigen la renuncia del ministro Edgar Morales. Se reportan al menos 13 arrestos.

Red Uno de Bolivia

06/05/2026 17:40

Foto: Policía interviene Marcha de la COB
La Paz

Escuchar esta nota

Este miércoles, cerca de las 15:00, un contingente policial intervino en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, que había sido previamente tomado de manera pacífica por un grupo de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB). Los manifestantes, como parte de su paro indefinido iniciado el 1 de mayo, exigieron la renuncia del ministro Edgar Morales y el cumplimiento de sus demandas laborales, especialmente el incremento salarial.

Arrestos y control del edificio
Durante la intervención, las fuerzas del orden arrestaron al menos a 13 dirigentes, quienes lideraban la ocupación del ministerio. La operación policial incluyó el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes y tomar el control de las instalaciones del ministerio.

Contexto de la protesta
El paro indefinido de la COB sigue vigente desde el 1 de mayo y forma parte de un movimiento más amplio que exige un aumento salarial. Los trabajadores del sector fabril y otros sectores productivos han señalado que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos previos. La toma del Ministerio de Trabajo fue una medida para presionar al gobierno a dar una respuesta concreta a sus peticiones.

Respuesta del Gobierno

Por su parte el Gobierno explicó el pasado lunes que se atendió a sus demandas y que ya habría realizado un incremento salarial a inicios de esta gestión cuando se quitó la subvención a los carburantes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD