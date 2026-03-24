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Comunidad

Ministerio de Trabajo dispone tolerancia excepcional ante paro de transporte: Conozca los detalles

El Ministerio de Trabajo estableció tolerancia en el ingreso para el sector público este miércoles 25 de marzo.

Juan Marcelo Gonzáles

24/03/2026 21:08

Foto: Ministerio de Trabajo dispone tolerancia de una hora para funcionarios
La Paz

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Ante el paro de 24 horas del transporte sindicalizado en las ciudades de La Paz y El Alto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso una tolerancia excepcional de una hora en el ingreso laboral para este miércoles 25 de marzo.

La medida está dirigida a las servidoras y servidores públicos que desarrollan funciones en el departamento de La Paz.

Compensación del tiempo

De acuerdo con el comunicado oficial, el tiempo utilizado bajo esta tolerancia deberá ser compensado durante la semana, en coordinación con las unidades de Recursos Humanos de cada institución, conforme a la normativa vigente.

Sector privado podrá aplicar la medida

En el caso del sector privado, la aplicación de esta tolerancia será opcional y podrá ser definida mediante acuerdo entre empleadores y trabajadores, considerando las características de cada empresa.

No aplica para teletrabajo

El Ministerio aclaró que esta disposición no será aplicable al teletrabajo o trabajo a distancia, salvo determinación expresa de cada entidad o empresa.

Llamado a la responsabilidad

La institución exhortó a la población a actuar con responsabilidad y priorizar el interés colectivo, en medio de las medidas de presión del sector transporte.

Lea el comunicado:

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