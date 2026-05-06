Homologación de licencias de conducir entre Bolivia y Chile: paso a paso y requisitos clave

Bolivia y Chile pusieron en marcha un acuerdo bilateral que permite la homologación de licencias de conducir, una medida que simplifica los trámites para quienes residen, trabajan o viajan con frecuencia entre ambos países.

La iniciativa busca reducir la burocracia y garantizar que los conductores puedan circular legalmente sin necesidad de iniciar procesos desde cero.

¿Cómo homologar tu licencia? Paso a paso

1. Licencia vigente

El solicitante debe contar con una licencia de conducir válida en su país de origen. No se aceptan documentos obtenidos mediante canje previo con terceros países.

2. Iniciar la solicitud

Quienes tengan licencia chilena en Bolivia pueden iniciar el trámite enviando una solicitud al correo oficial o acudiendo a oficinas del SEGIP.

3. Presentar documentos

Se debe presentar la cédula de identidad (o documento de extranjero) junto con la licencia. Ambos serán verificados con las autoridades del país emisor.

4. Emisión de la nueva licencia

Una vez validada la información, se emite la licencia equivalente en el país donde se realiza el trámite.

Requisitos adicionales

El acuerdo establece que los conductores deberán cumplir con las exigencias internas de cada país, como evaluaciones médicas y psicotécnicas cuando corresponda.

Casos especiales

Para transporte internacional de carga y pasajeros, se mantiene la obligación de portar la licencia del país donde está registrada la placa del vehículo.

Los turistas podrán conducir con su licencia original por un máximo de un año, sin necesidad de un permiso internacional.

Este acuerdo marca un paso importante en la integración entre ambos países, facilitando la movilidad y reduciendo trámites para miles de conductores.

Con información de Bolivia TV.

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