TEMAS DE HOY:
Plan “Halcón” Caso Fondo Indígena confrontación

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Homologación de licencias de conducir entre Bolivia y Chile: paso a paso y requisitos clave

Un acuerdo bilateral ya permite validar licencias entre ambos países. El trámite busca facilitar la movilidad de ciudadanos y agilizar procesos para conductores frecuentes.

Red Uno de Bolivia

06/05/2026 16:04

Homologación de licencias de conducir entre Bolivia y Chile: paso a paso y requisitos clave. Imagen de referencial archivo Mundo Marítimo.
Bolivia

Escuchar esta nota

Bolivia y Chile pusieron en marcha un acuerdo bilateral que permite la homologación de licencias de conducir, una medida que simplifica los trámites para quienes residen, trabajan o viajan con frecuencia entre ambos países.

La iniciativa busca reducir la burocracia y garantizar que los conductores puedan circular legalmente sin necesidad de iniciar procesos desde cero.

¿Cómo homologar tu licencia? Paso a paso

1. Licencia vigente
El solicitante debe contar con una licencia de conducir válida en su país de origen. No se aceptan documentos obtenidos mediante canje previo con terceros países.

2. Iniciar la solicitud
Quienes tengan licencia chilena en Bolivia pueden iniciar el trámite enviando una solicitud al correo oficial o acudiendo a oficinas del SEGIP.

3. Presentar documentos
Se debe presentar la cédula de identidad (o documento de extranjero) junto con la licencia. Ambos serán verificados con las autoridades del país emisor.

4. Emisión de la nueva licencia
Una vez validada la información, se emite la licencia equivalente en el país donde se realiza el trámite.

Requisitos adicionales

El acuerdo establece que los conductores deberán cumplir con las exigencias internas de cada país, como evaluaciones médicas y psicotécnicas cuando corresponda.

Casos especiales

  • Para transporte internacional de carga y pasajeros, se mantiene la obligación de portar la licencia del país donde está registrada la placa del vehículo.
  • Los turistas podrán conducir con su licencia original por un máximo de un año, sin necesidad de un permiso internacional.

Este acuerdo marca un paso importante en la integración entre ambos países, facilitando la movilidad y reduciendo trámites para miles de conductores.

Con información de Bolivia TV.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD