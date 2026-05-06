Nayar espera que la justicia actúe “conforme a ley” en audiencia por el caso Mutualista

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco del conflicto por los terrenos del Mercado Mutualista, al considerar que dicha instancia no tendría competencia para definir la propiedad de los predios en disputa.

Antes de ingresar a una audiencia vinculada al caso, la autoridad municipal expresó su expectativa de que el proceso judicial se desarrolle conforme a la normativa vigente y en resguardo del interés colectivo.

“Esperamos que las autoridades judiciales actúen conforme a ley, que actúen priorizando los intereses de esta ciudad, pero sobre todo que actúen conforme establece la normativa”, señaló Nayar.

La presidenta del Concejo fue más allá al cuestionar el alcance de las decisiones del Tribunal Constitucional en este tipo de controversias. “Sabemos con claridad que un Tribunal Constitucional no puede definir sobre un derecho propietario”, afirmó.

Asimismo, Nayar apuntó contra los actores privados involucrados en el conflicto por los predios, señalando presuntas irregularidades. “El interés de la colectividad está por encima de un interés particular, que es lo que se ha visto con la familia Crapuzzi, que hoy por hoy ha actuado fuera de ley, que ha buscado apropiarse de un predio que es del conjunto de las familias cruceñas”, sostuvo.

En ese contexto, la autoridad municipal reafirmó la postura institucional de defensa de los comerciantes y del espacio en disputa, cerrando su declaración con una consigna: “Como siempre; el Mutualista no se vende, el Mutualista se defiende”.

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