Vecinos bloquean paso de carros basureros en Cochabamba tras cierre de K’ara K’ara

Vecinos de la zona de Albarrancho, al sur de la ciudad de Cochabamba, instalaron dos puntos de bloqueo para impedir el paso de carros basureros hacia Cotapachi, en rechazo al traslado de residuos sólidos por su sector. La medida surge tras el cierre del botadero de K’ara K’ara y ante un presunto temor de un impacto ambiental en comunidades cercanas.

Siete Organizaciones Territoriales de Base (OTB) se declararon en estado de emergencia. Los movilizados cuestionan la falta de información técnica sobre el nuevo sistema y advierten riesgos de contaminación del aire y fuentes de agua, además de la ausencia de estudios de impacto social en la zona.

Los bloqueos se concentran en el sector de Pucarita Chica, donde los vecinos impiden el tránsito de vehículos recolectores. “No se ha socializado el verdadero impacto ambiental ni en qué consite el proyecto”, señaló un dirigente vecinal.

Alcaldía convoca a dialogar

Ante al conflicto, el secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Walter Flores, se apersonó a la zona y convocó a los movilizados a una mesa de diálogo este miércoles por la tarde para explicar los detalles técnicos del proceso de industrialización de residuos.

La Alcaldía de Cochabamba convoca a diálogo. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Flores comentó que en el encuentro esperan también escuchar las demandas vecinales y buscar soluciones concertadas.

La Alcaldía solicitó a los movilizados permitir el paso de los carros basureros mientras se desarrolla el diálogo; sin embargo, los vecinos ratificaron que mantendrán los bloqueos. Confirmaron su asistencia a la reunión prevista para las 14:00 y exigieron la presencia del alcalde Manfred Reyes Villa, en medio de una creciente tensión por la gestión de la basura en la ciudad.



Mira la programación en Red Uno Play