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¡Cuidado con el viento! Ráfagas de hasta 70 km/h anticipan el ingreso de un 'surazo' en Santa Cruz

El agrometeorólogo, Luis Alberto Alpire, alertó que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora, lo que podría provocar contingencias como caída de árboles y afectaciones en el suministro eléctrico.

Charles Muñoz Flores

06/05/2026 9:31

Santa Cruz se prepara para intensos vientos y la llegada del primer surazo de la temporada. FOTO: CHARMUF. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vivirá jornadas marcadas por condiciones climáticas extremas, con fuertes ráfagas de viento, altas temperaturas y un posterior descenso brusco debido al ingreso del primer 'surazo'.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire advirtió que este miércoles 6 de mayo se registrarán vientos del norte con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, lo que podría generar contingencias como caída de árboles y afectaciones en el tendido eléctrico. En ese sentido, recomendó que instituciones como la empresa de electrificación y el municipio se mantengan en alerta para asistir a la población.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 31°C. Sin embargo, la sensación térmica podría elevarse entre 3 y 4 grados adicionales debido a la humedad, alcanzando valores cercanos a los 34°C o 35°C. “Será una jornada en la que se sentirá tanto el calor como la intensidad de los vientos”, explicó Alpire.

El jueves 7 será el día más crítico antes del ingreso del frente frío. Durante la jornada, las ráfagas de viento del norte podrían superar los 80 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 23°C y 30°C. Ante este panorama, las autoridades recomiendan asegurar techos, estructuras livianas y objetos que puedan ser desplazados.

El cambio de condiciones se producirá en horas de la noche del jueves, cuando ingrese el 'surazo' con vientos del sur de hasta 60 km/h y precipitaciones de variada intensidad. Este fenómeno marcará el inicio de un descenso sostenido de las temperaturas.

Para el viernes 8, se espera un día lluvioso, con cielos cubiertos y temperaturas que apenas alcanzarán los 19°C, con una mínima de 18°C. El sábado persistirá el ambiente frío, con registros entre 15°C y 17°C, además de lloviznas matinales y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El domingo 10 se registrarán las temperaturas más bajas de la semana. En Santa Cruz de la Sierra y el Norte Integrado se prevé una mínima de 14°C. En los Valles cruceños, el termómetro podría descender hasta los 3°C, mientras que en la región de la Cordillera se estiman mínimas de 8°C y en la Chiquitania, de 13°C.

Según el pronóstico, el 'surazo' se extenderá hasta el lunes, consolidando un escenario típico de transición hacia la temporada invernal.

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