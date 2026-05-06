Noche perfecta: Talison Moraes conquista al jurado con una actuación impecable

La competencia subió de nivel en La Gran Batalla – Duelo de Voces con la presentación de Talison Moraes, integrante del equipo de Jesús Oliva y David Dionich, quien protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche.

El participante interpretó “Por mujeres como tú”, de Pepe Aguilar, en una versión con sello propio y ritmo “pegao con sabor”, logrando conectar tanto con el jurado como con el público.

Las devoluciones fueron contundentes y positivas, marcando un claro reconocimiento a su desempeño.

Alenir Echeverría no ocultó su satisfacción y destacó su evolución:

“Feliz y complacida de cómo estás trabajando. Es, de lejos, una de tus mejores presentaciones”, afirmó.

Por su parte, Tito Larenti elogió la puesta en escena y la interpretación:

“Me encantó, es una de mis versiones favoritas. Muy bien, felicidades”, expresó.

El productor invitado Vladimir Suárez también valoró la actuación, aunque dejó una recomendación técnica:

“Me encantó. A veces nos preocupamos solo por las notas altas; también hay que trabajar los graves. Pero al final explotaste muy bien”, señaló.

Finalmente, el puntaje promedio —sin el voto secreto de Diego Ríos— alcanzó un sobresaliente 7.7, convirtiéndose en la mejor calificación de la noche hasta el momento.

Con esta presentación, Talison no solo se posiciona como uno de los favoritos, sino que marca el estándar en una semana donde el nivel artístico comienza a elevarse con fuerza.

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