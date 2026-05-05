Mikaela se la jugó con “Creep”, pero la inseguridad marcó su presentación

Continuando con la imperdible gala de eliminación de este lunes en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Mikaela Malky, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

La participante apostó por un desafío mayor al interpretar en inglés el tema “Creep” de Radiohead, en una versión adaptada al género balada, confiando plenamente en su talento y capacidad interpretativa.

El jurado fue directo en sus devoluciones y marcó varios aspectos a mejorar en la presentación.

Para Diego Ríos, la interpretación tuvo altibajos, pero logró conectar desde la emoción:

“Cuando hay que jugársela, hay que hacerlo, y creo que vas por ahí. Hubo algunas desafinaciones, fue un poco difícil por momentos, pero esta es tu esencia. Lo que más destaco es que te vi interpretar, te vi sentir la canción, y eso me gustó”.

Por su parte, Tito Larenti consideró que la presentación no comenzó de la mejor manera, aunque mejoró hacia el final:

“Estuviste extraña durante gran parte de la canción, pero al final remontaste. Fueron presentaciones temerosas, y espero que ese miedo no termine jugándoles en contra. Ambas están pendiendo de un hilo”.

Marco Veizaga, en tanto, expresó su preocupación por la falta de seguridad:

“La primera parte fue muy insegura, no cumpliste con las expectativas”.

Finalmente, Alenir Echeverría coincidió con sus compañeros y aseguró que esperaba una interpretación más potente:

“Estoy de acuerdo con lo que dijeron. Esperaba una explosión total de tu talento. Rescato el sentimiento, lograste transportarme al escucharte, pero faltó más fuerza en la voz”.

Tras escuchar las críticas, Mikaela explicó que puso mucho sentimiento en su presentación y que, a pesar del momento, no sintió una gran presión sobre el escenario.

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