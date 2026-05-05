Cantaron con el alma pero solo una se quedó en la competencia

Mikaela Malky y Noelia Barrientos se enfrentaron en un intenso cara a cara interpretando “Lo aprendí de ti”, de Ha*Ash, en versión balada. Con emoción a flor de piel, ambas artistas dejaron todo en el escenario en una presentación que logró conectar con el jurado.

La interpretación fue bien recibida, aunque marcada por la presión y los nervios propios de una instancia decisiva.

Para Marco Veizaga, el desempeño fue positivo y permitió apreciar el potencial de ambas voces:

“Se sintió hermoso de ambas partes. A eso me refiero con la presión: no hay que esperar hasta el último instante para mostrar su arte”.

Diego Ríos destacó el nivel de dificultad del tema y valoró el esfuerzo de las participantes:

“Es un momento difícil. Eligieron una canción compleja y trataron de interpretarla de la mejor manera. Hay que reconocer los nervios que tenían ambas, pero fue una buena batalla”.

Por su parte, Alenir Echeverría resaltó el talento de las concursantes, aunque insistió en la necesidad de superar los nervios:

“Tienen talentos maravillosos, pero deben dejar de lado los nervios y encontrar su esencia en el escenario. Tienen que trabajar duro para seguir luchando por lo que quieren”.

Finalmente, Tito Larenti confesó estar en conflicto al momento de tomar una decisión, señalando que no logró ver a ninguna brillar completamente durante el duelo.

Tras la deliberación, llegó el momento más tenso de la noche. Con el voto secreto de la semana en sus manos, Tito Larenti anunció el veredicto final:

“Lamentablemente, hoy una tiene que abandonar. Quien deja esta noche La Gran Batalla – Duelo de Voces es Noelia Barrientos”.

Conmovida, Noelia se despidió del escenario agradeciendo la oportunidad y destacando las puertas que se le abrieron gracias al programa.

La competencia continúa, pero esta noche dejó claro que, en el escenario, el talento no siempre es suficiente cuando la presión lo cambia todo.

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