“¿No tienen corazón?”: Guadalupe Torrez exige justicia por la muerte de su padre

La velocista boliviana Guadalupe Torrez alzó la voz en medio del dolor tras la trágica muerte de su padre, quien perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo que, según denunció, circulaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ha generado indignación en su entorno.

Entre lágrimas y con evidente impotencia, Torrez manifestó que no descansará hasta obtener justicia.

“Vamos a seguir hasta lo último. A mi padre me lo destrozó ese tipo, quiero que se pudra en la cárcel”, expresó, cuestionando duramente que el presunto responsable pueda defenderse en libertad.

La atleta también puso en duda los argumentos presentados por el acusado para acceder a medidas sustitutivas. Según relató, el sujeto habría dado versiones contradictorias sobre su ocupación, además de presentar documentación desactualizada para acreditar trabajo y arraigo, requisitos clave considerados por la autoridad judicial.

Torrez denunció además una posible falta de rigurosidad en la decisión del juez, señalando que “la justicia aquí es comprada” y pidiendo a las autoridades encargadas del caso que actúen con transparencia y no se dejen corromper.

El caso ha generado conmoción, no solo por la pérdida de una vida, sino también por las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Familiares y allegados exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares contra el responsable. Mientras tanto, este día se llevará a cabo el entierro de la víctima, en medio de un profundo clamor por justicia.

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