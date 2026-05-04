“Superamos los 400 mil visitantes”: FEXCO registra alta asistencia y proyección económica positiva

Tras 11 días de intensa actividad, la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO) concluyó su cuarta edición con un balance positivo y cifras que superan las expectativas iniciales, informó la gerente general de Feicobol, Eunice Achá.

Explicó que actualmente se encuentran en la fase de desmontaje, mientras se inicia el análisis general del evento. “Estamos en la etapa de desmontaje porque todos están retirando sus mercaderías y nosotros comenzamos a evaluar los aspectos positivos y negativos”, señaló.

Ventas y negocios superan expectativas

Uno de los datos más destacados es el movimiento económico generado durante la feria. Achá dijo que los expositores reportaron mejores resultados que en 2025.

“Ha sido positivo el evento. Los expositores nos dicen que han concretado más ventas que el año pasado y creemos que vamos a superar los 181 millones de dólares en intenciones de negocios”, indicó.

Además, adelantó que las cifras finales aún están en proceso de consolidación, pero todo apunta a que se superarán los registros anteriores.

Alta participación y generación de empleo

En cuanto a asistencia, Achá informó que la feria recibió más de 400.000 visitantes durante los 11 días, con la participación de 1.600 expositores. También destacó el impacto laboral del evento, estimando que se generaron más de 35.000 empleos directos e indirectos.

Cultura y espectáculos, otro de los atractivos

La gerente resaltó el éxito de la agenda cultural, especialmente la presentación del grupo Los Kjarkas que llenó la Fexco Arena, un escenario para 40 mil espectadores.

“Fue un espectáculo increíble, con graderías llenas y un show de gran nivel. La feria también es un escenario cultural y artístico que debemos seguir fortaleciendo”, afirmó.

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