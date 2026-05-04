Transporte federado confirma paro con bloqueos en Cochabamba para este martes y condiciona el diálogo

El transporte federado de Cochabamba confirmó un paro con bloqueos de vías para este martes 5 de mayo, en protesta por el incumplimiento de compromisos del Gobierno, principalmente en la provisión de combustible, el estado de las carreteras y la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV).

El representante del transporte pesado federado, Juan Quispe, señaló que la medida responde a la falta de respuestas concretas. “El Gobierno nos obliga a llegar a este escenario por el incumplimiento de compromisos. Dijeron que la provisión de combustible sería transparente, pero a la fecha no hay combustible ni transparencia”, afirmó.

Quispe también cuestionó el retraso en el mantenimiento vial. Indicó que, pese al plazo otorgado, no existen nuevas empresas adjudicadas para obras en rutas estratégicas, y que solo continúan trabajos iniciados en gestiones anteriores en tramos como Llavini, Siete Curvas y El Repechón.

“La situación es caótica. El mal estado de las carreteras ya ha provocado accidentes”, advirtió, al tiempo de exigir la presencia del presidente Rodrigo Paz en una mesa de diálogo con compromisos firmados y plazos definidos.

Diálogo condicionado

Por su parte, el secretario de Conflictos del sector, Ramiro Astulla, condicionó cualquier acercamiento a la participación directa del mandatario. “El diálogo solo será posible si está presente el presidente. Hay molestia por el incumplimiento de los ministros”, sostuvo.

Astulla también denunció fallas en el programa de conversión a GNV, señalando la falta de cilindros y kits, además de la caída de procesos de licitación, por lo que pidió el cambio de autoridades responsables.

En la misma línea, el ejecutivo del transporte urbano, Gualberto Sánchez, anunció que su sector se sumará a las medidas con el cierre de calles. “Pedimos disculpas a la población, pero estamos sufriendo un atropello”, expresó.

Sánchez explicó que varios transportistas invirtieron hasta 65 mil bolivianos en la conversión a GNV, sin poder completar el proceso por la falta de equipos. Además, aclaró que el sector actúa de forma independiente y no en coordinación con la Central Obrera Boliviana (COB).

El sector no descarta radicalizar sus medidas si no se atienden sus demandas, mientras la población se prepara para una jornada marcada por bloqueos y restricciones en la circulación vehicular.

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